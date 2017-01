"Amici 15": Fiorella Mannoia, Gianluca Grignani e Luca Carboni duettano con gli allievi

" Amici 15 " torna su Canale 5 con il quinto appuntamento serale. Sabato 30 aprile, in prima serata, il talent condotto da Maria De Filippi si arricchisce di tanti ospiti, a partire dal quarto giudice Marco Bocc i, che affiancherà Sabrina Ferilli, Loredana Bertè e Anna Oxa . Presenti anche Gianluca Grignani, Luca Carboni, Fiorella Mannoia e il tenore Vittorio Grigolo che duetteranno con gli allievi rimasti in gara.

In corsa per la vittoria sono rimasti in 8. Lele, i La Rua, Elodie, Alessio e Gabriele per la Squadra Bianca capitanata da Emma ed Elisa. Chiara, Sergio e Alessio per i Blu di Nek e J-Ax.



In studio tornerà Virginia Raffaele con la sua comicità, mentre è presenza fissa Morgan.