"Amici 15", Chiara: "Canto per i Modà e tifo per Sergio"

La squadra dei Blu perde un altro pezzo importante. La cantante Chiara Grispo ha perso infatti la sfida con Elodie ed è stata eliminata. Nessun pianto e tanta voglia di ripartire. E' stata scelta per aprire il concerto dei Modà allo stadio San Siro di Milano e a Tgcom24 confessa: "Fiorella Mannoia mia ha insegnato a dare il massimo anche in un territorio non mio, ora tifo per Sergio ".

Chiara, partiamo dai Modà: aprirai il concerto a San Siro, cosa hai provato quando l'hai saputo?

Subito dopo il brutto momento dell'eliminazione è arriva la bellissima consolazione. Mi si è aperto un altro mondo.

Stai girando il video del tuo inedito "Come on", cosa puoi anticipare?

Sono molto entusiasta. C'è il grande Gaetano Morbioli alla regia. Per me è un onore, è una persona fantastica che mi ha aiutato molto. Posso solo dire che sono tornata nella mia città a girarlo... gioco in casa.

Tornando ad Amici, come è stato il tuo percorso?

Pieno di gioie e anche di pianti. Sono sempre stata concentrata su quello che dovevo fare. Ho cercato di dare il meglio. Questa esperienza mi ha fatto crescere sia come persona sia come artista.

A proposito di pianti, con Nek cosa è successo?

Con Filippo abbiamo legato sin da subito perché siamo anche molto simili come carattere. Mi ha aiutato tantissimo. Ci siamo sempre confrontati. Ci sono state anche delle incomprensioni. E' difficile anche per loro centrare sin da subito le canzoni giuste. Quando mi sono state proposte delle canzoni che non sentivo mie o che comunque mi obbligavano a lavorare il doppio per avvicinarle la mio stile sono andata in crisi. Ma credo sia normale. Abbiamo discusso e abbiamo trovato una soluzione.

Scrivi i tuoi pezzi, ti piacerebbe fare un album con canzoni tue?

Ho sempre scritto e continuerò a farlo. E' una delle cose che mi piace fare di più oltre a cantare. Sto già lavorando ad altri brani e mi dà emozione, mi libera.

Prima di "Amici" le hai provate tutte, da "X Factor" a "Sanremo"...

Forse è stato giusto così. X Factor mi ha fatto crescere e capire altre cose, anche se non sono arrivata fino in fondo. Ho fatto tante esperienze che mi hanno aiutato ad essere quello che sono oggi.

Amici ti ha dato la possibilità anche di duettare con Fiorella Mannoia...

Se qualcuno me lo avesse detto l'anno scorso non ci avrei creduto. Fiorella mi ha aiutato ad essere sempre al massimo anche in un territorio non mio. La Mannoia è distantissima da me, ma in quel momento l'ho sentita molto vicina...

Per chi tifi?

Sono di parte, lo confesso. Sergio, a parte essere un cantante strepitoso, è una persona bellissima. E' stata dura lasciare la scuola anche per quello. Ho legato con tutti, da Daniele ad Elodie, ma Sergio è Sergio. Tifo Blu.