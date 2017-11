Non è la Rai, 1995: quando Antonella Mosetti cantava Raffaella Carrà

Recentemente protagonista, nell'ultima edizione del Grande Fratello Vip (insieme a sua figlia, Asia Nuccetelli), compagna storica, in passato, dello schermidore Aldo Montano (dal 2007 al 2012), Antonella Mosetti è un'attrice, conduttrice e ballerina che è partita da lontano. Anche lei, come altri volti femminili noti del panorama televisivo italiano di oggi, ha debuttato a Non E' La Rai, il programma di Gianni Boncompagni, che ha segnato un'intera generazione di teenagers all'inizio degli anni '90. In questa clip, la Mosetti, presentata da un'altrettanto giovane conduttrice, Ambra Angiolini, si cimenta in un brano di Raffaella Carrà, "E salutala per me".