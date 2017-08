Love me Licia, quando nel 1986 i Bee Hive cantavano "Nel grande cielo blu"

Una canzone dolce e romantica che in poche parole racchiude l'amore vissuto da Licia e Mirko, i protagonisti della serie tv del 1986 "Love me Licia". Nel corso della ventesima puntata, dal titolo "Le favole di Hildegard", il gruppo musicale "Bee Hive" interpreta "Nel grande cielo blu", uno dei brani più celebri della serie ispirata all'anime giapponese "Kiss me Licia".



In poco tempo la fiction di Italia 1 con Cristina D'Avena e Pasquale Finicelli ha conquistato tutti diventando un cult per un'intera generazione, completamente travolta dalle vicende amorose di Licia e del cantante Mirko, leader dei Bee Hive. Da allora sono passati più di 30 anni, ma le immagini della fiction sanno ancora emozionare tutti coloro che sono cresciuti in compagnia della famosa serie.