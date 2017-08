"La Corrida" 1990, la storica intervista di Corrado a Renato Pozzetto

Una divertente intervista per spiegare le difficoltà che si possono riscontrare facendo il mestiere di attore. E' il tema con il quale Renato Pozzetto si intrattenne con Corrado nel corso di una puntata de "La Corrida". Nel 1990 l'attore fu infatti ospite nel celebre programma di Canale 5, soffermandosi in particolar modo su un esilarante incidente che in passato lo vide protagonista durante le riprese di un film erotico. Un racconto simpatico con il quale la stella della comicità Made in Italy fede sorridere tutti i telespettatori della trasmissione ideata e condotta da Corrado.