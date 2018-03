Fabrizio Frizzi, folla a Piazza del Popolo per i funerali del conduttore Ansa 1 di 51 Ansa 2 di 51 Ansa 3 di 51 Ansa 4 di 51 Ansa 5 di 51 Ansa 6 di 51 Ansa 7 di 51 Ansa 8 di 51 Ansa 9 di 51 Ansa 10 di 51 Ansa 11 di 51 Ansa 12 di 51 Ansa 13 di 51 Ansa 14 di 51 Ansa 15 di 51 Ansa 16 di 51 Ansa 17 di 51 Ansa 18 di 51 Ansa 19 di 51 Ansa 20 di 51 Ansa 21 di 51 Ansa 22 di 51 Ansa 23 di 51 Ansa 24 di 51 LaPresse 25 di 51 LaPresse 26 di 51 Ansa 27 di 51 Ansa 28 di 51 Ansa 29 di 51 Ansa 30 di 51 Ansa 31 di 51 Ansa 32 di 51 Ansa 33 di 51 Ansa 34 di 51 Ansa 35 di 51 Ansa 36 di 51 Ansa 37 di 51 Ansa 38 di 51 Ansa 39 di 51 Ansa 40 di 51 Ansa 41 di 51 Ansa 42 di 51 Ansa 43 di 51 Ansa 44 di 51 Ansa 45 di 51 Ansa 46 di 51 Ansa 47 di 51 Ansa 48 di 51 Ansa 49 di 51 Ansa 50 di 51 Ansa 51 di 51 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Proprio accanto all'ingresso della chiesa, è stato allestito un maxischermo mobile per permettere alle migliaia di persone che in chiesa non potevano entrarci di assistere comunque alle esequie.



"Per me era un fratello, non riesco a dire altro" ha commentato un commosso Carlo Conti. Tra gli altri volti noti, Alba Parietti, Milly Carlucci Simona Ventura, Anna Foglietta, Paola Cortellesi con il marito Riccardo Milani, Zoro, Paola Saluzzi, il grande amico Max Biaggi, Emanuela Aureli, Paolo Bassetti, Max Tortora, Marco Columbro e Flavio Insinna. Era presente anche la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi. - "Ho conosciuto Fabrizio Frizzi, e ne ho potuto constatare la disponibilità quanto ha partecipato al progetto per i giovani contro la 'ndrangheta. Da tutta la gente che è qui si vede l'affetto per lui, quanto sia stato amato e quanto ha dato alla nostra comunità" ha detto.