Una delle prime apparizioni in tv di Fabrizio Frizzi risale al 1982, quando prese parte alla trasmissione pomeridiana per ragazzi "Tandem" in onda su Rai 2 e condotta da Enza Sampò. Ne fece parte fino al 1987. Con Marco Dané, ideatore della trasmissione, presentava il quiz "Paroliamo" per le scolaresche. Negli anni si ritagliò uno spazio sempre più ampio e quando la trasmissione venne sostituita dal programma "Pane e marmellata", sempre per giovani, Frizzi divenne il conduttore con Rita dalla Chiesa.

Condusse Miss Italia e lì conobbe la moglie - Malgrado siano 73 i programmi condotti quello in cui il pubblico lo ricorderà sempre è Miss Italia: Fabrizio, infatti è stato il padrone di casa del concorso di bellezza per ben sedici edizioni, dal 1988 al 2002 e dal 2011 al 2012. Nell'edizione del 2002 ha conosciuto la moglie, Carlotta Mantovan, che aveva partecipato come concorrente a quell'edizione (poi è diventata giornalista per Skytg24).



Seppure la sua carriera sia indissolubilmente legata al piccolo schermo e, in particolare, al ruolo di conduttore, Frizzi negli anni si è distinto anche come doppiatore e, in qualche caso, come attore di fiction. Non solo, ha anche partecipato in qualità di concorrente in programmi di successo, come "Ballando con le stelle". Ma nella carriera di Frizzi anche l'Arena di Verona nella Vedova Allegra nel ruolo del barone Mirko Zeta, con Cecilia Gasdia e Luca Canonici e la partecipazione di Andrea Bocelli.



Romano, è stato sposato in precedenza con Rita Dalla Chiesa con cui è rimasto in ottimi rapporti al punto da condurre insieme anche la "Posta del cuore".



CAMERA ARDENTE E FUNERALI - Un comunicato Rai informa che la camera ardente sarà allestita domani martedì 27 marzo, nella sede Rai di Viale Mazzini 14 dalle ore 10 alle ore 18. Mentre i funerali si terranno mercoledì 28 marzo alle ore 12 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo.