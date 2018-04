Fabrizio Frizzi, gente comune e vip per il saluto al conduttore

Fabrizio Frizzi: amici, vip e gente comune in fila alla camera ardente Ansa 1 di 85 Ansa 2 di 85 Ansa 3 di 85 Ansa 4 di 85 Ansa 5 di 85 Ansa 6 di 85 Ansa 7 di 85 Ansa 8 di 85 Ansa 9 di 85 Ansa 10 di 85 Ansa 11 di 85 Ansa 12 di 85 Ansa 13 di 85 Ansa 14 di 85 Ansa 15 di 85 Ansa 16 di 85 Ansa 17 di 85 Ansa 18 di 85 Ansa 19 di 85 Ansa 20 di 85 Ansa 21 di 85 Ansa 22 di 85 Ansa 23 di 85 Ansa 24 di 85 Ansa 25 di 85 Ansa 26 di 85 Ansa 27 di 85 Ansa 28 di 85 Ansa 29 di 85 Ansa 30 di 85 Ansa 31 di 85 Ansa 32 di 85 Ansa 33 di 85 Ansa 34 di 85 Ansa 35 di 85 Ansa 36 di 85 Ansa 37 di 85 Ansa 38 di 85 Ansa 39 di 85 Ansa 40 di 85 Ansa 41 di 85 Ansa 42 di 85 Ansa 43 di 85 Ansa 44 di 85 Ansa 45 di 85 Ansa 46 di 85 Ansa 47 di 85 Ansa 48 di 85 Ansa 49 di 85 Ansa 50 di 85 Ansa 51 di 85 Ansa 52 di 85 Ansa 53 di 85 Ansa 54 di 85 Ansa 55 di 85 Ansa 56 di 85 Ansa 57 di 85 Ansa 58 di 85 Ansa 59 di 85 Ansa 60 di 85 Ansa 61 di 85 Ansa 62 di 85 Ansa 63 di 85 Ansa 64 di 85 Ansa 65 di 85 Ansa 66 di 85 Ansa 67 di 85 Ansa 68 di 85 Ansa 69 di 85 Ansa 70 di 85 Ansa 71 di 85 Ansa 72 di 85 Ansa 73 di 85 Ansa 74 di 85 Ansa 75 di 85 Ansa 76 di 85 Ansa 77 di 85 Ansa 78 di 85 Ansa 79 di 85 Ansa 80 di 85 Ansa 81 di 85 Ansa 82 di 85 Ansa 83 di 85 Ansa 84 di 85 Ansa 85 di 85 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Tra gli altri c'erano Luca Cordero di Montezemolo ("ha saputo entrare nelle case degli italiani. Lo devo ringraziare non solo come Telethon, che è la cosa più importante: dieci anni di grande impegno. Lo devo anche ringraziare perchè quando c'era una vittoria della Ferrari era sempre il primo a telefonare") e il presidente del Coni Giovanni Malagò. Accanto al feretro, raccontano in numerosi cittadini venuti a rendere omaggio, c'era il fratello di Fabrizio Frizzi, Fabio. Con la gente comune si è messa in fila anche il ministro uscente Marianna Madia, che all'uscita dalla camera ardente non ha voluto rilasciare dichiarazioni.



Per Bruno Vespa Frizzi è "indimenticabile". E poi ancora Emilio Carelli, Andy Luotto, Riccardo Rossi, e Stefano D'Orazio dei Pooh. Giulio Scarpati ha voluto sottolineare come Frizzi fosse "una persona buona, un uomo perbene". Non sono mancati esponenti della politica, come Maurizio Gasparri, ("ho ricordi da spettatore. E' riuscito a essere un protagonista della televisione di intrattenimento, con il garbo che tutti hanno sottolineato e senza fare mai un uso improprio della televisione"), il presidente del Consiglio uscente Paolo Gentiloni (era una bella persona, apprezzata per quello che era, per la sua umanità, per la sua capacità professionale, per la sua gentilezza e la sua modestia: un bellissimo esempio per la Rai, per la televisione e per il Paese"), Walter Veltroni e il neo deputato Emilio Carelli.



Due istituzioni della tv italiana e di casa Rai hanno voluto raccontare così Fabrizio. "E' la prima volta che vengo a Viale Mazzini per un evento come questo, ho il cuore rotto dal dolore. Con Fabrizio c'era un feeling particolare e un'ammirazione da parte mia che credo fosse reciproca. Un modo di fare la televisione, il suo, che alcuni critici, sbagliando, chiamano buonista. In realtà no, è una televisione elegante, rispettosa, affettuosa, sorridente, una tv che si sta spegnendo piano piano" ha detto Raffaella Carrà.



Pippo Baudo invece ha rivolto un pensiero alla famiglia di Frizzi: "Ho tanti ricordi, tanta malinconia, il suo sorriso la sua amicizia, la sua disponibilità. E' andato via troppo presto, in maniera ingiusta, 60 anni sono pochi, penso alla moglie giovane, alla bambina".



A fare visita al feretro di Frizzi è sfilata una folla silenziosa e commossa, con un ritmo impressionate di 900 persone all'ora. Sono intervenuti anche Marisa Laurito ("Fabrizio era un uomo meraviglioso, su di lui è già stato detto tutto") e Luca Giurato: "Era una persona straordinaria, incredibilmente generosa e con una personalità profonda".



Amadeus ha ricordato Frizzi così: "Se ne va un amico, un collega, una persona con la quale ho condiviso momenti bellissimi. Noi abbiamo la fortuna di fare un lavoro bellissimo e quindi quando condividi delle cose, sono grazie a Dio cose belle e quelle rimangono. Penso alla famiglia, alla moglie, alla bambina piccola e penso che è tutto ingiusto. Poi penso anche alla sua forza di andare in trasmissione, all'affetto del pubblico che ho visto oggi e trovo che sia giusto perchè era l'amico di tutti. Fabrizio era buono, che fosse bravo lo sapevamo tutti, ma era anche veramente buono".



Per il sindaco di Roma, Virginia Raggi ,"Frizzi di fatto era uno di noi, uno che entrava nelle case con il sorriso e diventava quasi di famiglia. Oggi è un grosso dolore per tutti".