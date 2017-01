"Amici 14", il ballerino Giorgio entra in crisi

" Amici 14 " si avvia verso la grande finale e i ragazzi sono sempre più ansiosi. Il ballerino Giorgio Albanese in primis, che confessa le sue paure alla coreografa Veronica Peparini . Vuole trovare la grinta di un tempo e la sua "sfiducia" viene subito colta da Elisa . Intanto la coach della squadra dei Blu si rammarica perché il ballerino per l'ennesima volta non ha guadagnato il punto sulle sue due coreografie, nonostante a lei fossero molto piaciute.

Elisa pensa che forse il genere non arrivi abbastanza ai giudici, come invece accade con il classico o un tango. Per Giorgio queste non sono settimane facili. Nei giorni scorsi su Facebook aveva pubblicato un video in cui confessava tutte le sue fragilità, tanto che la coach aveva deciso di stargli molto vicino e sostenerlo di più. Il ballerino ha paura di uscire dalla scuola di Maria De Filippi e di non riuscire a dare il meglio. Ma ha anche tanta forza di volontà. Ce la farà?