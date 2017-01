17 maggio 2015 "Amici 14", fuori il cantante della Squadra Blu Luca Tudisca Elisa perde un altro pezzo: sesta vittoria consecutiva del talent show di Maria De Filippi che ottiene il 23.15% di share pari a 4 milioni 790 mila telespettatori Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:05 - Emma lo aveva promesso che sarebbe stata più agguerrita che mai e alla fine l'ha spuntata. Ad "Amici 14" durante il serale è stato infatti eliminato il cantante Luca Tudisca della Squadra dei Blu che si è dovuto scontrare con una Klaudia. Elisa insomma perde un altro pezzo. Loredana Bertè invece non si arrende e torna ad attaccare il rapper Briga, regalando un altro siparietto. La cantante ha chiesto a Luca di di collaborare con lei a un inedito.

La prova importante è la Prova Giudice scelta da Loredana Bertè, che in settimana ha assegnato a Briga "Fuori dal tunnel" e a Luca, "Purple rain". Briga risponde a Loredana, la ringrazia per averlo pensato ma, di comune accordo con Emma, le comunica di non aver preparato la canzone. La Bertè non concorda sull'atteggiamento che considera arrogante e presuntuoso, Mattia risponde che non gli sembra corretto che gli venga assegnato un brano lontano dalla sua identità artistica: gli è stato infatti chiesto di cantare un brano di Caparezza usando la stessa tonalità, "difficile da rifare". Elisa propone di dare un'altra possibilità a Briga. Luca intanto esegue la sua prova, si esibisce con la chitarra elettrica e canta il brano di Prince. La Bertè si complimenta, il cantautore è stato coraggioso e leale, e gli dà il punto, così fa Renga che critica la decisione di Briga. Luca si lamenta, perché lui si è impegnato a fare qualcosa che non gli appartiene e Maria De Filippi spiega che Briga aveva preso la prova come una provocazione.



Dopo varie prove è il momento della sfida finale. Elisa raggiunge Luca e gli comunica la sua sfidante, lui la ringrazia temendo di non farcela, si scusa per lo screzio avvenuto all'inizio con Emma e poi esegue il suo inedito "E intanto"; Emma va nel backstage e parla con Klaudia, la quale poi si esibisce con sette professionisti tra cui Marcello, Michele, Gian Maria e Fabrizio su "Tutt'al più" di Patty Pravo. Votano tutti escluso il quarto giudice e salvano la ballerina dei Bianchi, quindi Luca è ufficialmente eliminato. Il ragazzo ringrazia per l'opportunità avuta, si commuove aggiungendo che la musica farà sempre parte della sua vita. Anche la Ferilli si commuove e dice che Luca ha fatto un bel percorso, mentre Loredana gli promette che lo inviterà in un duetto nel prossimo disco che inciderà. Con l'uscita di Luca, la situazione a sole tre puntate dalla finale è di assoluta parità con tre allievi per ogni squadra in corsa per la vittoria.



RECORD DI ASCOLTI - Il successo di "Amici" continua con la sesta vittoria consecutiva per questa 14esima edizione del talent show di Maria De Filippi. Con il 23.15% di share pari a 4 milioni 790 mila spettatori il programma di Canale 5 supera Rai Uno che ottiene il 15.16% di share e a 3 milioni 203 mila telespettatori. La rete ammiraglia Mediaset si garantisce, grazie al talent, la leadership della prima e della seconda serata. Nel target 15-34 anni il talent raggiunge il 31.59% di share, segnando un gap di oltre 23 punti percentuali rispetto al competitor di Rai Uno, fermo al 7.94% di share. Lo show continua a essere protagonista sul web e al vertice delle classifiche social, con oltre 117 mila cinquettii. Tra i trend topic, l'hashtag #Amici14 raggiunge il primo posto nei TT Italia e il secondo nei TT mondiali.