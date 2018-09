Giulia Salemi: "Senza telefono e senza mamma magari trovo l'amore al GfVip"

Per Giulia Salemi la Casa del " Grande Fratello Vip " sarà una sorta di rehab. Un po' perché si disintossicherà da Instagram, senza il suo smartphone da cui non si separa neanche di notte, un po' perché starà lontana dall'adorata e ingombrante mamma Fariba . Ne è passato di tempo dallo scandalo sul red carpet di Venezia, oggi la 25enne si divide tra tv e social, dove è seguitissima grazie alla sua ironia. "Senza telefono e senza mamma forse è la volta buona che trovo l'amore", racconta a Tgcom24 .

Sei single, chi ti piace dei ragazzi? Mi piacciono tutti, sono molto carini. Ma uno è fidanzato, l'altro lo conosco già... quello con il quale sicuramente farò pappa e ciccia sarà Ivan Cattaneo, non lo conosco ma mi ispira molto. Mi piace la sua ironia.

Sei pronta a separarti anche dal tuo telefono? Non ci voglio pensare. Ma so che mi farà molto bene, sono attaccata al telefono 24 ore su 24 e quindi mi disintossicherò. Ne ho bisogno perché la vita non è fatta solo di social, così sarà bello parlare con le persone e rapportarsi faccia a faccia e non solo attraverso il web. Mi mancheranno di sicuro le mie 'Instagram stories', ma magari mi invento un telefono dentro la Casa...

Come farai senza la mamma, appunto? Da una parte sono felice perché prenderò le mie decisioni finalmente da sola. Dall'altro Fariba mi tranquillizza nei momenti di sconforto, con i suoi riti magici mi convince che tutto andrà bene e quindi mi mancherà molto. Ma sono altrettanto sicura che la sua presenza si farà sentire anche da fuori. Ahimè (ride, ndr).

Giulia cosa dobbiamo aspettarci da te? Tanto rumore e divertimento. Tante 'fiabe' e tanta gioia. Avendo poi una 'mamma rottweiler', per la prima volta mi metterò alla prova da sola.

Sfatiamo questo mito: è vero che non fai sesso ormai da anni?

Ma va... L'ho dichiarato due anni fa, ne è passato di tempo da allora... Diciamo che ho avuto dei flirt, ma purtroppo non sono andati bene... la solita storia, prima mi cercano e poi non mi pigliano... Io cerco una relazione seria, magari nella Casa arriva l'amore... Chissà.

Litigherai?

Non sono litigiosa, ma non mi fate arrabbiare e non mi pestate i piedi, se capisco che qualcuno è falso è la fine.

Delle ragazze chi non ti piace?

A pelle mi piacciono tutte, sono per il girls power. Le donne si fanno sempre la guerra e gli uomini e vincono sempre. Nel mio piccolo cercherò di creare una coalizione tra donne.

Sei pronta con le tue gaffes?

La Gialappa's impazzirà, offrirò grandi spunti...

A Venezia tutti hanno visto tutto di te...

A Venezia non hanno visto niente di me. Spero di mostrare chi sono veramente, una ragazza di 25 anni che ha tanti sogni nel cassetto, che ha tanta voglia di fare, mi metterò in gioco con la mia ironia e con i miei valori.