Giulia Salemi: "Vi insegno a prendere la vita con... Filosofia"

Giulia Salemi nei panni della " professoressa di filosofia ". Come racconta in una intervista al settimanale " Spy " che Tgcom24 anticipa in esclusiva, la showgirl spiega Socrate. Nel senso che su Internet stanno dilagando le sue lezioni intitolate " Top Sophia - Sostiene Giulia ", dove, con l'autoironia che la contraddistinge prova a spiegare le teorie dei grandi pensatori. Naturalmente a modo suo.

"A scuola amavo questa materia - racconta Giulia - Gli altri non la capivano, mentre io trovavo divina la follia dei filosofi. Mi piaceva fare le interrogazioni dove io interpretavo Hegel, un mio compagno Kant e dibattevamo. La mie sono lezioni di filosofia prêt-à-porter, con esempi pratici, e alla gente piacciono perché trovano assurdo associare me ai grandi pensatori. Sono andata a rivedere i capisaldi di ogni filosofo e li ho interpretati a mia immagine e somiglianza, con i miei termini e i miei paragoni".

La Salemi, che in passato ha avuto un breve flirt con il rapper Marracash, parla poi della sua vita sentimentale: "Sono sola, si vede che per me non è destino. E' colpa mia, da due anni penso solo alla carriera".