9 di 13 Ufficio Stampa Mediaset

Ufficio Stampa Mediaset

Breaking Bad: tutto quello che non sapete sulla serie culto degli ultimi anni

Bryan Cranston è stato ricercato per omicidio: in un'intervista del 2011 l'attore ricorda di quando lui e il fratello lavoravano come camerieri in un ristorante dove lo chef li trattava sempre male. Un giorno lo chef viene assassinato e per un po' lui e il fratello sono stati tra i sospettati per l'omicidio.