"Tu Si Que Vales", sabato la seconda puntata del talent show

Dopo lo straordinario successo di sabato scorso (sfiorato il 29% di share), sabato 6 ottobre in prima serata, va in onda su Canale 5 la seconda puntata di "Tu si que vales". Lo show, condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, vedrà come al solito alla prova le spettacolari sfide tra talenti pronti a stupire, emozionare e divertire. A decidere la validità delle performance sarà il consueto quartetto composto da Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti, e Rudy Zerbi mentre Iva Zanicchi rappresenta e dà voce alla giuria popolare che può cambiare le sorti degli artisti in gara.