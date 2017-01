18 luglio 2016 10:56 "Non è la Rai", Alessia Gioffi: "Ho detto basta alla tv quando ho incontrato Gesù" Lʼex lolita della tv Anni Novanta ha cambiato vita grazie alla religione...

Negli Anni Novanta era corteggiata dai teenager di mezza Italia, ma gli anni di "Non è la Rai" sono lontani ormai e Alessia Gioffi si è lasciata alle spalle l'immagine di lolita della tv. Ora la sua vita è tutta dedicata alla Chiesa, come racconta a Dipiù: "La religione è tutto per me, considero Gesù il mio migliore amico e ho anche pensato di farmi suora. Vado a messa tutti i giorni e faccio volontariato in molte chiese di Roma".

All'epoca di "Non è la Rai", Alessia era conosciuta come 'Terminator' per la sua incredibile energia: "Quando mi rivedo mi emoziono, ma non mi ci riconosco più. Ho sempre amato cantare e ballare, ero entusiasta quando mi presero nel programma. All'epoca sognavo di fare la rockstar, ma già allora amavo la preghiera. Mi piaceva far star bene gli altri, mi amavano tutte ed ero molto amica di Ambra, che sento ancora oggi".



Ad infastidirla, invece, erano le rivalità tra le ragazze "non mi piaceva che alcune sgomitassero per fare un balletto in più, per condurre un gioco. Odiavo i soprusi e le rivalità e lasciai il programma per due mesi. Ero inesperta e non mi rendevo conto che certi episodi facevano parte del mondo dello spettacolo".

Alessia Gioffi, da "Non è la Rai" a pellegrina devota 1 di 5 Di Più Di Più Alessia Gioffi, da "Non è la Rai" a pellegrina devota 2 di 5 Di Più Di Più Alessia Gioffi, da "Non è la Rai" a pellegrina devota 3 di 5 Di Più Di Più Alessia Gioffi, da "Non è la Rai" a pellegrina devota 4 di 5 Di Più Di Più Alessia Gioffi, da "Non è la Rai" a pellegrina devota 5 di 5 Di Più Di Più Alessia Gioffi, da "Non è la Rai" a pellegrina devota leggi dopo slideshow ingrandisci