Tabarez, la lezione del Maestro commuove lo studio di "Balalaika"

Mancano ancora diversi match per stabilire quale sarà la Nazionale campione del mondo, ma Russia 2018 ha già un vincitore: Oscar Tabarez. Il Maestro - come viene chiamato - ha guidato l’Uruguay ai quarti di finale e, soprattutto, ha stravinto la "sua partita".



Colpito nel 2016 dalla sindrome di Guillan-Barrè - una malattia neurodegenerativa che attacca il sistema motorio - non si è dato per vinto e, pur con tutte le difficoltà, ha portato avanti il suo impegno con la Celeste fino a qui. Al termine della sfida contro il Portogallo, l’esultanza contenuta di Tabarez - aggrappato a una stampella per reggersi in piedi - ha commosso proprio tutti. Anche gli ospiti di "Balalaika" che, nel rivedere le immagini del Maestro, erano visibilmente emozionati, primo fra tutti Fabio Capello.