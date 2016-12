Uruguay, Suarez si scusa con Chiellini

08:49 - Luis Suarez si scusa. Senza troppi giri di parole, con un post su Twitter, una lettera a tratti toccante, semplice e diretta: "Dopo aver passato alcuni giorni con la mia famiglia, ho avuto modo di pensare a quanto accaduto e mi scuso con il collega Chiellini per quanto successo. Mi pento profondamente e posso assicurare che episodi del genere non accadano mai più con me protagonista". Verità? Pentimento? Al tempo la risposta.

IL TWEET DI SUAREZ

Ecco il testo completo della lettera di scuse di Suarez:

"Dopo alcuni giorni in cui sono rimasto a casa con la mia famiglia, ho avuto modo di riflettere sui fatti e sulla realtà di quanto accaduto durante la partita Italia-Uruguay del 24 giugno 2014.

A prescindere dalle dichiarazioni contraddittorie di questi giorni, tutte effettuate senza voler interferire con la buona riuscita della spedizione della mia Nazionale, quello che è certo è che il mio collega Giorgio Chiellini ha sofferto gli effetti fisici di un morso dopo un contatto con me e pertanto:

-Mi pento profondamente

-Chiedo scusa a Giorgio Chiellini e a tutta la grande famiglia del calcio

-Mi impegno pubblicamente a far sì che non accada mai più un episodio simile con me tra i protagonisti.

Montevideo, 30 giugno 2014".

Poco dopo, ecco la risposta di Chiellini: "E' tutto dimenticato. Spero che la FIFA ti riduca la sanzione".



IL TWEET DI SUAREZ

My apologies to Chiellini: pic.twitter.com/CvfkkjxzlM

— Luis Suarez (@luis16suarez) 30 Giugno 2014

LA RISPOSTA DI CHIELLINI

.@luis16suarez It's all forgotten. I hope FIFA will reduce your suspension.

— Giorgio Chiellini (@chiellini) 30 Giugno 2014