Il Mondiale in testa, tagli d'autore: Messi, Neymar & co.

11:00 - Febbre Mondiale ovunque, negli stadi, nelle case, nelle piazze e nei...barbieri di tutto il mondo. Già, perchè ogni occasione è buona per un taglio di capelli originale e se si vuole dedicarlo al proprio giocatore preferito ci sono dei veri e propri artisti delle forbici che possono trasformare il tuo cranio in Neymar, Messi o CR7. Marcelo Anderson Martins Ferreira gioca in casa, è un barbiere ventiduenne di Rio specializzato nella riproduzione di Neymar, il più richiesto, e a sfidarlo, come negli ottavi del Mondiale, è il cileno Rob Ferrel, conosciuto come Rob the Original ed esperto disegnatore di Messi (ma anche di CR7, Ochoa e del Chicharito). Un duello ad alto livello artistico