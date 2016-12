Giornali tedeschi in delirio: "Coppa, eccoti qua finalmente"

00:45 - Stampa tedesca in delirio per la vittoria della Coppa del Mondo. "Da bist du ja endlich!" (Eccoti qua, finalmente!), coppa. E' questo il titolo della Bild on line. ''Germania campione del mondo'', scrive Spiegel on line, ''Gioia e lacrime fra i giocatori''. Sulla stessa lunghezza d'onda i titoli delle home page degli altri quotidiani tedeschi che celbrano l'eroe della serata: il calciatore del Bayern Mario Goetze.



Ovviamente toni completamente opposti sui giornali argentini, a partire dal Clarin, che parla di "sogno finito ai supplementari" e Olè, che titola "Ci hanno rubato il sogno". In Inghilterra il DailyStar opta per un secco "Super Mario" mentre il Daily Mail sceglie un titolo descrittivo e parla di "vittoria drammatica". Lapidario Marca: "Siempre Alemagna". As invece ricorda le vittorie della Spagna e titola "Goetze ha fatto l'Iniesta". L'Equipe è ironico: "E alla fine, vince la Germania". I giornali brasiliani Folha e O Globo sembrano riflettere la tristezza nazionale e optano per titoli molto asciutti che prendono nota della vittoia tedesca.