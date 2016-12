Zaire, 30 ottobre 1974: lo storico incontro Ali contro Foreman

15:05 - Per qualcuno, anzi, per tanti, è l’evento sportivo per antonomasia, il singolo evento apice di milioni susseguitisi in un secolo e mezzo di sport moderno. Il 30 ottobre 1974, gran parte del mondo veniva a sapere dell’esistenza di Kinshasa, capitale dello Zaire, grazie alla sfida tra Muhammad Ali e George Foreman, in palio il titolo mondiale dei pesi massimi di pugilato.





CLICCA SULLE ALTRE PAGINE PER VEDERE LE FOTO