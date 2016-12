Serie A: tutte le emozioni della 30.ma giornata

23:20 - MILAN-SAMPDORIA 1-1

Nel posticipo della 30a giornata di Serie A Milan e Sampdoria pareggiano per 1-1 a San Siro, un risultato che va meglio ai blucerchiati che difendono il sesto posto che per i rossoneri rimane lontano 7 punti. La gara si sblocca nella ripresa: Soriano fulmina Diego Lopez al 13' servito da una magia di Eto'o. La Samp ha la gara in mano, ma al 29' Duncan devia goffamente nella sua porta una mezza rovesciata di De Jong. Nel finale palo di Suso.

TORINO-ROMA 1-1

Pareggio amaro per la Roma all'Olimpico di Torino. La squadra di Garcia non va oltre l'1-1 contro il Toro e perde il secondo posto in classifica. I giallorossi fanno la partita nel primo tempo, ma non riescono a scardinare il fortino granata. Nella ripresa Florenzi sblocca il match su un rigore dubbio su De Rossi al 58', poi Maxi Lopez firma il gol del pari al 65' sugli sviluppi di un cross molto contestato dalla Roma.



LAZIO-EMPOLI 4-0

Domenica perfetta per la Lazio, che batte 4-0 l'Empoli all'Olimpico centrando l'ottava vittoria consecutiva e scavalca al secondo posto la Roma, fermata sull'1-1 dal Torino. Dopo 45' è già 3-0: al 4' testata vincente di Mauri su cross di Cavanda, al 31' il raddoppio di Klose su azione fotocopia, il tris al 43' di Candreva. Dopo 8' della ripresa poker di Felipe Anderson. Espulso Novaretti. Note dolenti per Pioli gli infortuni di de Vrij e Parolo.



NAPOLI-FIORENTINA 3-0

Napoli-Fiorentina 3-0. Decidono i gol di Mertens al 23' pt, Hamsik al 26' e Callejon al 43' st. Vittoria senza ombre né dubbi, meritatissima. Il Napoli ha dominato una spenta Fiorentina, mai in partita, ed è tornato al successo in campionato dopo 48 giorni, ritrovando il quarto posto. Da segnalare anche il gol-fantasma di Higuain (35' pt), traversa e palla dentro: ma l'arbitro dietro la porta non se n'è accorto.



UDINESE-PALERMO 1-3

Allo stadio Friuli, nella 30.a giornata di Serie A, il Palermo passeggia sui resti dell'Udinese con un comodo 3-1 che conferma la crisi nera degli uomini di Stramaccioni. Siciliani avanti di due reti già nel primo tempo con Lazaar e Rigoni, nella ripresa arrotonda Chochev; ai bianconeri non basta il gol della bandiera di Di Natale. Seconda sconfitta in quattro giorni per l'Udinese, che non vince dall'8 marzo.



ATALANTA-SASSUOLO 2-1

L'Atalanta ritrova il suo cannoniere, Denis, e ritrova anche una vittoria fondamentale nella corsa salvezza: i bergamaschi superano 2-1 il Sassuolo e si portano a +7 sul Cesena terzultimo. Protagonista assoluto Denis autore di una doppietta e protagonista di una splendida rovesciata che al 42' sblocca la gara. Nella ripresa il pari momentaneo di Berardi (al 14' su assist di Sansone), tre minuti dopo il 2-1 ancora di Denis stavolta su rigore. Le squadre chiudono entrambe in diecii: espulsi Missiroli e Biava



CESENA-CHIEVO 0-1

Il Chievo vince 1-0 a Cesena nel lunch match della 30esima giornata e conquista tre punti che, con ogni probabilità, significano salvezza. La sfida del Manuzzi è decisa all'82' da Pellissier che, nel giorno del suo 36esimo compleanno, trafigge Leali con un colpo di testa su assist di Frey. I gialloblù di Maran volano a quota 35 punti, a +13 sul terz’ultimo posto occupato proprio dai romagnoli, la cui strada verso la salvezza ora si fa durissima.



VERONA-INTER 0-3

Nel terzo anticipo della 30.ma giornata, l'Inter torna al successo grazie al 3-0 contro il Verona. Al Bentegodi, i nerazzurri passano all'11' con il gol di Icardi, bravo a sfruttare un assist di Palacio. Nella ripresa, Maurito restituisce il favore al Trenza, che di sinistro infila Rafael (48'). I veneti hanno un grande chance con Toni, che però si fa parare un rigore da Handanovic (77'). L'autogl di Moras, al 92', vale lo 0-3 finale.



PARMA-JUVENTUS 1-0

Parma-Juventus 1-0. E l'incredibile è successo. Ha vinto il Parma, stupendo gol di José Mauri al 15' st, e non ha rubato niente, proprio niente alla Juventus padrona del campionato. Clamoroso epilogo, che riaccende il campionato e crea impensabili emozioni a Parma e in casa bianconera. La Juve-2 preparata da Allegri in veste Champions non basta: hanno molto deluso Llorente e Coman. E l'incredibile è accaduto.



GENOA-CAGLIARI 2-0

Torna a sorridere il Genoa che, dopo quasi due mesi, ritrova il successo battendo 2-0 il Cagliari a Marassi. Le firme sulla vittoria rossoblù sono di Niang e Iago Falquè, a segno rispettivamente al 52' e al 56'. La squadra di Zeman, al sesto ko nelle ultime sette partite, resta penultima e recrimina per tre legni colpiti nel primo tempo da Rossettini, Ceppitelli e Mpoku. Nel finale anche il Genoa colpisce un palo con lo scatenato Niang.