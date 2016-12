Serie A, le immagini più belle da tutti i campi

23:25 - INTER-LAZIO 2-2

Occasione sprecata per la Lazio al Meazza. La squadra di Pioli pareggia 2-2 con l'Inter e chiude il 2014 al terzo posto in classifica insieme a Napoli e Samp. Biancocelesti subito avanti al 2' con Felipe Anderson, che poi al 37' raddoppia dopo una bella cavalcata da metà campo. Nella ripresa poi la Lazio cala e l'Inter prima accorcia con uno splendido gol di Kovacic al 66' e poi completa la rimonta all'80' col ritorno al gol di Palacio.

FIORENTINA-EMPOLI 1-1

Fiorentina-Empoli 1-1. Gol di Vargas al 45' e risposta di Tonelli al 12' del secondo tempo. Il derby toscano finisce in parità, e giustamente. La Fiorentina ha attaccato di più (palo di Gomez, tre grandi parate di Sepe), ma l'Empoli ha dato non pochi pensieri alla difesa di Montella. La squadra viola ha perso l'occasione di avanzare in zona-Champions. Per l'Empoli, sesta gara senza sconfitte: bravo Sarri.

SAMPDORIA-UDINESE 2-2

Nell'ultimo match prima della pausa natalizia, la Sampdoria pareggia contro l'Udinese e aggancia il Napoli a 27 punti. A Marassi finisce 2-2 al termine di un match dai due volti. Nel primo tempo meglio i friulani, che dopo la rete di Obiang (15') ribaltano provvisoriamente il match con Geijo (31') e Danilo (34'). I blucerchiati reagiscono nella ripresa e trovano il pari con Gabbiadini (60'). Heurtaux espulso all'88' per doppio giallo.

TORINO-GENOA 2-1

Dopo 53 giorni di astinenza per un totale di sei giornate, il Torino ritrova la vittoria battendo 2-1 il Genoa in rimonta. All'Olimpico passa per primo il Grifone con un bel rasoterra di Iago Falque al 42'. I granata non si arrendono e ribaltano il match nel giro di 10' grazie a una doppietta di Glik (entrambi i gol di testa) tra il 53' e il 63'. Per il Grifone arriva la seconda sconfitta consecutiva, Toro a +5 dal terzultimo posto.

ATALANTA-PALERMO 3-3

Pareggio a suon di gol tra Atalanta e Palermo nella sedicesima giornata di Serie A. I siciliani sorprendono i nerazzurri con un grande inizio di gara e si portano sul 2-0 con Rigoni e Vazquez. Denis accorcia le distanze su rigore, ma nel finale di primo tempo arriva il secondo gol di Vazquez. Dopo l'intervallo gli orobici entrano in campo trasformati e riacciuffano la partita con le reti di Moralez e Denis. Espulso Iachini per proteste.

VERONA-CHIEVO 0-1

Paloschi decide un derby nervoso tra Hellas Verona e Chievo. Nel primo tempo è Nenè a regalare l'unica vera emozione con una spettacolare rovesciata (19') rimpallata dalla difesa. Scintille prima dell'intervallo, con tre ammoniti in pochi minuti. Nella ripresa parte meglio il Chievo ma è il Verona a sfiorare il gol ancora con Nenè. Maran trova il vantaggio al 36' st: cross di Zukanovic per Paloschi che, leggermente in fuorigioco, segna di testa.



ROMA-MILAN 0-0

La Roma non tiene il passo della Juventus. All'Olimpico la squadra di Garcia non va oltre lo 0-0 contro il Milan e chiude il 2014 a -3 dalla capolista. I giallorossi provano a fare la partita nel primo tempo, ma sbattono contro il muro rossonero e l'arbitro Rizzoli, che non vede un netto fallo di mano in area di De Jong. Nella ripresa meglio il Milan, che però resta in dieci al 70' per l'espulsione di Armero (doppio giallo).

SASSUOLO-CESENA 1-1

Sembrava tutto fatto e invece il colpo arriva in pieno recupero. Finisce, infatti, 1-1 il primo anticipo della 16.ma giornata di Serie A tra Sassuolo e Cesena. Al gol di Zaza su rigore (atterramento di Vrsaljko), replica Ze Eduardo in pieno recupero (93'). Con questo risultato, i neroverdi salgono in classifica a quota 20 raggiungendo, per il momento, l'Inter, i bianconeri sono a 9 e sempre penultimi.

CAGLIARI-JUVENTUS 1-3

La Juventus torna a vincere e convincere: secco 3-1 al Cagliari nell'anticipo della 16.esima giornata di Serie A. Risultato già in cassaforte dopo 15' grazie ai gol di Tevez e Vidal: l'argentino ha sbloccato al 3' con un tap-in, mentre il cileno ha messo la palla all'angolino con un tiro da fuori area. Dominio bianconero e nella ripresa la rete di Llorente al 50'. Per la squadra di Zeman segna Rossettini. La Juve si porta a +4 sulla Roma.

NAPOLI-PARMA 2-0

Tutto facile per il Napoli di Benitez, che nel secondo anticipo della 16.ma giornata batte 2-0 il Parma e torna alla vittoria dopo cinque gare. I partenopei hanno vita facile: il vantaggio arriva al 18' grazie a una girata di Zapata, preferito a Higuain dal 1'. Il raddoppio lo segna Mertens su rigore. La reazione emiliana è debole: l'unica chance capita a Lodi (74'), ma il palo respinge. Il Napoli si riporta momentaneamente al terzo posto.