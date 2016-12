Serie A: le emozioni e i gol della diciannovesima giornata

10:43 - JUVE-VERONA 4-0

Nel posticipo della 19.ma giornata di campionato, la Juventus travolge il Verona e sale a +5 punti sulla Roma. Allo Stadium finisce 4-0 per i bianconeri, che dominano la partita senza correre il minimo rischio. La squadra di Allegri vola sul 2-0 dopo sette minuti grazie alle reti di Pogba e Tevez mentre nella ripresa arrivano gli altri due gol, che portano la firma di Pereyra (66') e ancora Tevez (74').



MILAN-ATALANTA 0-1

Milan-Atalanta 0-1. Decide un gol di Denis al 32' del primo tempo. Per il Milan è la seconda sconfitta consecutiva a San Siro (dopo l'1-2 col Sassuolo), e 1 punto nelle ultime 3 partite, il che significa crisi. L'Atalanta si allontana dalla zona-B con questi meritati tre punti, cui aggiungere una traversa dello stesso Denis. Da segnalare l'espulsione di Inzaghi al 35' st per gesto di protesta.

PARMA-SAMPDORIA 0-2

In attesa di Eto'o e Muriel, vola la Sampdoria in classifica. La squadra di Mihajlovic batte 2-0 il Parma al Tardini e aggancia il Napoli al terzo posto. Entrambi i gol blucerchiati nella ripresa: al 9' arriva il vantaggio firmato Bergessio su assist di Eder, il raddoppio al 25' grazie a Soriano, che raccoglie un tiro di Bergessio finito sul palo e insacca alle spalle di Mirante. Ferrero può festeggiare ancora. Gialloblù sempre più a fondo.



CHIEVO-FIORENTINA 1-2

E' Babacar il volto d'attacco della Fiorentina. Con una rete del senegalese al 94' i viola hanno battuto in trasferta il Chievo Verona 1-2 facendo un bel balzo in avanti nella corsa all'Europa. Uomini di Montella in vantaggio al 35' con una zampata di Rodriguez, ma raggiunti a metà ripresa dal capitano clivense Pellissier. Finale scoppiettante con occasioni da una parte e dall'altra fino al colpo di testa decisivo di Babacar.



GENOA-SASSUOLO 3-3

Gol ed emozioni a Marassi tra Sassuolo e Genoa: finisce 3-3, con il Grifone che rimonta tre volte i neroverdi. Sassuolo avanti con Berardi (rigore al 18'), poi pareggio di Iago al 25'. A inizio ripresa (50') Missiroli riporta avanti gli ospiti, tre minuti dopo arriva il pari di Fetfatzidis. Al 70' Berardi sembra chiudere la gara, ma al 92' è ancora l'attaccante greco a ristabilire la parità realizzando un calcio di rigore.



UDINESE-CAGLIARI 2-2

Si chiude con un pareggio il girone di andata di Udinese e Cagliari. La sfida del Friuli finisce 2-2: Joao Pedro firma il vantaggio rossoblù al 39', nella ripresa la squadra di Stramaccioni ribalta il risultato nel giro di un minuto grazie alle reti di Allan (55') e Thereau (56'), Avelar salva i sardi realizzando su rigore la rete del definitivo 2-2 al 91'. In classifica l'Udinese sale a 24 punti, il Cagliari resta terzultimo a quota 16.



CESENA-TORINO 2-3

L'urlo di Maxi Lopez ammutolisce il Manuzzi. Nella 19.ima giornata di Serie A il Torino vince 3-2 a Cesena grazie all'acuto all'87' del bomber argentino, subentrato nella ripresa e all'esordio con la nuova maglia. I bianconeri alzano bandiera bianca dopo che due rigori di Brienza (43' e 85', il secondo con un "cucchiaio") avevano recuperato i granata, scappati sul doppio vantaggio grazie alle reti di Benassi (20') e Quagliarella (22').



LAZIO-NAPOLI 0-1

Vittoria da Champions per il Napoli: 1-0 contro la Lazio. All'Olimpico i biancocelesti partono col piglio giusto, ma devono fare i conti con Higuain che al 18' piega letteralmente le mani a Berisha per il gol del vantaggio. La squadra di Pioli reagisce, ma si ferma alla traversa colpita da Parolo. Nella ripresa il Pipita sfiora la doppietta e la Lazio non sfonda. Il Napoli vola così al terzo posto in classifica a quota 33 punti.



PALERMO-ROMA 1-1

Termina 1-1 il secondo anticipo dell'ultima giornata di andata della Serie A tra Palermo e Roma. Al Barbera partono subito forte i padroni di casa, che al 2' passano in vantaggio con Dybala dopo un errore di Astori. Nel primo tempo i rosanero vanno vicini al raddoppio in un paio di occasioni, ma la squadra di Garcia non molla e nella ripresa trova il pari con Destro al 54'. Domenica la Juventus può allungare in vetta.



EMPOLI-INTER 0-0

Finisce senza reti il primo anticipo dell'ultima giornata di andata di Serie A. Al Castellani, tra Empoli e Inter è 0-0 con i toscani più pericolosi nell'arco del match. Gli uomini di Sarri, specialmente nel secondo tempo, creano parecchie occasioni da gol che Pucciarelli e compagni sprecano. Handanovic salva l'Inter dalla sconfitta, ma per gli uomini di Mancini solo un paio di chances per la vittoria con Palacio e Vidic.