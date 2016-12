Renzi in maglia gialla, l'omaggio di Vincenzo Nibali

17:37 - "Il successo di Nibali al Tour de France è la vittoria della fatica, del coraggio, della tenacia, una vittoria che rende orgogliosa l'Italia". Così il premier Matteo Renzi in occasione dell'incontro col ciclista Vincenzo Nibali a Palazzo Chigi. "La vittoria di Nibali al Tour de France è stata una esperienza straordinaria, anche per come è arrivata" ha aggiunto Renzi, ricordando che il corridore dell'Astana "ha preso la maglia gialla alla seconda tappa, una cosa impressionante...".

"Chi conosce il ciclismo sa che questo signore qua ha vinto Giro e Vuelta prima del Tour. Nibali è molto più che un atleta, è un simbolo e sono felicissimo di averlo a Palazzo Chigi - le parole del premier -. Durante il Tour gli ho mandato messaggini dicendogli che lo aspettavamo e lui e' venuto con la maglia gialla, quindi e' una grande vittoria dell'Italia e anche un sogno straordinario di un campione che a mio giudizio e' un punto di riferimento per i più giovani. Sono felice di ospitarlo qui e sono sicuro che tutti gli italiani gli sono grati per le emozioni che ci ha regalato". Renzi, poi, rivolgendosi a giornalisti e fotografi ha sottolineato che "le foto fatele a lui che le merita, e poi mandatele ai francesi, c'è una canzone..." il riferimento del presidente del Consiglio al brano 'Bartali' di Paolo Conte. Ovviamente emozionato Nibali che consegnando la maglia gialla a Renzi ha dichiarato: "Sono contento di essere qui, speriamo che questo appuntamento si rinnovi con un altro successo importante, magari presto".