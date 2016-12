Paralimpiadi, Beatrice Vio oro nella scherma

Altra medaglia d'oro per l'Italia alle Paralimpiadi di Rio. Dopo i trionfi di Zanardi, Legnante, Podestà e Mazzone arriva anche Beatrice Vio a completare una giornata indimenticabile. Nel fioretto di categoria B, la campionessa mondiale in carica conquista il gradino più alto del podio battendo in finale la cinese Zhou per 15 a 7. Per la 19enne veneta sono arrivati anche i complimenti del presidente del Cip, Luca Pancalli.