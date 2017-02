Due minuti in volo sull'ex ippodromo di Tor di Valle, a Roma, per mostrarne tutto il degrado in cui versa l'area dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio di calcio della Roma. Il video, girato da un drone, è stato pubblicato sulle pagine social della società giallorossa, raccogliendo in poche ore oltre 230mila visualizzazioni, 5mila reazioni e più di 4mila condivisioni. La struttura, chiusa dal 2013, appare in tutta la sua fatiscenza: un'area di 420mila metri quadri che cade a pezzi, sommersa da cumuli di rifiuti, materassi, carcasse di motorini e scarti edili.