11:21 - Non solo il Malmoe: doppia missione scandinava per la Juventus. Dalla Svezia alla Norvegia: ecco spuntare il nome di Martin Ødegaard. I bianconeri hanno messo gli occhi sul giovanissimo trequartista, classe 1998, dello Strømsgodset con cui ha un contratto fino al 31 dicembre del 2015. Le big d'Europa lo corteggiano: ora Marotta dovrà sfidare il Barcellona per strapparlo ai norvegesi.