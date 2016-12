16 ottobre 2014 LeBron dice addio a Miami: villa in vendita per 17 milioni di dollari! Il Prescelto si trasferisce a Cleveland e mette sul mercato la sua casetta... Tweet google 0 Invia ad un amico

11:27 - LeBron James dice ufficialmente addio a Miami e dopo aver messo nero su bianco il suo ritorno ai Cavaliers, mette anche in vendita la sua villa da 6 camere da letto, 8 bagni, ascensore interno, piscina e solarium sul tetto, nella capitale della Florida. Il prezzo? Una cifra ragionevole, appena 17 milioni di dollari!

Immaginate per un momento di essere gli acquirenti della villa. Potreste stare comodamente seduti nel soggiorno con vista mare, poi percorrere due corridoi per arrivare nella cucina e prepararvi uno spuntino (sempre che riusciate a trovare il frigo...), da consumare, perchè no, nella sala cinema. Dopo il film potreste spostarvi nella splendida camera da letto, con terrazzo e vista mare, ovviamente, ma prima un salto in uno degli 8 bagni per dare una lavata ai denti. Siete fidanzati/sposati? per accontentare la vostra lei ecco una cabina armadio difficile da riempire anche dopo una vita di shopping. Volete farvi un bagno prima di andare a letto e fa un po' freddino per il mare? Non c'è problema, la piscina è riscaldata. Foto da 3590crystalviewcourt.com