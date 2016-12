La villa di Mike Tyson diventerà una chiesa

16:22 - Dal trionfo dello sfarzo a luogo di culto. E' questa la metamorfosi che subirà l'ex villa di Mike Tyson in Ohio. Venduta per 1,3 milioni di dollari nel 1993, quando il pugile cadde in disgrazia e finì in carcere, la lussuosa dimora ha una jacuzzi, un'enorme piscina, candelabri d'oro, specchi sul soffitto e anche una gabbia per le tigri. Abitata dal campione negli anni '80, la casa è stata poi abbandonata e ora i nuovi proprietari, che l'hanno acquistata nel 2014, hanno deciso di trasformarla in un luogo di preghiera.