La Coppa d'Africa incombe sulla Serie A: sarà un vero esodo

Ormai anche solo gli impegni con le rispettive Nazionali sono diventati un incubo per le squadre di club a cui vengono sottratti giocatori che a volte ritornano affaticati quando non addirittura infortunati. Figuriamoci se questi devono partire per giocare un intero torneo. Come la Coppa d'Africa, ad esempio, che priverà molte società del nostro campionato di giocatori in certi casi piuttosto importanti. La competizione si svolgerà in Gabon dal 14 gennaio al 5 febbraio 2017 e, a seconda di quanto andranno avanti le varie selezioni, terrà i campioni della Serie A lontani dai nostri campi fino a un massimo di cinque giornate ovvero dalla 19esima alla 23esima.



Ma chi sono i giocatori e soprattutto quali le squadre coinvolte dall'imminente esodo verso il torneo continentale africano? Partiamo dai primi della classe: la Juventus di Max Allegri dovrà rinunciare ai due centrocampisti Asamoah e Lemina impegnati rispettivamente con Ghana e Gabon, il Paese ospitante della competizione. Se consideriamo che quello è proprio uno dei reparti considerati più deboli (e che probabilmente i bianconeri rinforzeranno con il mercato di gennaio) per qualità e quantità, il tecnico campione d'Italia non sarà di certo felice di perdere un paio di pedine in quella zona del campo. Come non sarà felice della partenza di Benatia che affronterà la Coppa d'Africa col Marocco visto che in difesa la Juve è in piena emergenza a causa degli ultimi infortuni di Bonucci e Dani Alves che si aggiungono a quello di Barzagli e alle condizioni mai così precarie di un Chiellini che nel 2016 è stato costretto a fermarsi ben sette volte. I tre partenti da Vinovo, dunque, forse non potranno essere considerati titolarissimi ma in questo momento della stagione la loro perdita rischia davvero di mettere in difficoltà Allegri.



Qualche grattacapo la Coppa d'Africa lo crea di certo anche a Luciano Spalletti: la Roma, infatti, sarà priva di una pedina fino ad ora fondamentale come Salah, che partirà per sostenere la causa della nazionale egiziana. E non sorride neanche il Napoli di Sarri che per i 20 giorni della competizione dovrà rinunciare a mezza difesa viste le partenze di Koulibaly e Ghoulam, che giocheranno con Senegal e Algeria, oltre a quella del centrocampista marocchino El Kaddouri.



La Fiorentina del traballante Sousa dovrà fare a meno dell'attaccante senegalese Babacar mentre dalle parti di Appiano la Coppa d'Africa non peserà troppo sulla già complicata situazione dell'Inter: Pioli, infatti, vedrà la partenza del solo Gnoukouri, impegnato con la Costa D'Avorio.



Di due giocatori eccellenti dovranno fare a meno due squadre lanciatissime verso i piani alti della classifica: la sorprendente Atalanta di Gasperini farà i conti con la partenza di Kessiè che raggiungerà i compagni della nazionale ivoriana mentre la Lazio di Simone Inzaghi saluterà a malincuore il ritrovato Keita, convocato dal Senegal.