1 dicembre 2014 Kosta Karageorge si suicida, Sms: "Troppi colpi alla testa" Shock negli Usa dopo la morte del giocatore di Ohio State, che ha lasciato un messaggio di scuse inquietante alla madre prima di spararsi

14:40 - E' già un caso negli Usa la morte di Kosta Karageorge, giocatore di football americano di Ohio State che si è tolto la vita con un colpo di pistola alla testa. Il suo suicidio rischia infatti di aprire un dibattito sulla pericolosità di questo sport. Prima di uccidersi, Kosta ha infatti mandato un inquietante Sms di scuse alla mamma: "Mi dispiace ma questi colpi ricevuti mi hanno mandato in pappa il cervello".

Negli ultimi tempi, stando ai parenti del ragazzo, qualcosa che non andava nel giovane c'era. A causa delle botte ricevute negli scontri di gioco, infatti, Kosta aveva riportato diverse commozioni cerebrali e aveva spesso momenti di confusione. Un dettaglio che ora, alla luce dei fatti, non sembra soltanto una coincidenza. Subito dopo la tragedia, la famiglia di Karageorge ha infatti attribuito la morte del giovane alle numerose botte subite in campo (almeno 5 commozioni cerebrali negli ultimi mesi), innescando numerose polemiche sulla pericolosità del football per i giocatori.