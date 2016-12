F1, ancora una McLaren davanti nei test di Jerez

20:36 - E', un po' a sorpresa, la McLaren la dominatrice della prima sessione dei test di Formula 1. Il terzo giorno di Jerez ha detto che davanti a tutti c'è ancora una MP4-29. Dopo Button , è toccato al giovane Kevin Magnussen essere il più veloce col tempo di 1'23"276. Alle sue spalle si sono piazzati Felipe Massa (Williams), secondo a 4 decimi, Hamilton (Mercedes) e Button (McLaren). Quinto Fernando Alonso, alla prima uscita sulla Ferrari F14 T.

L'esordio dello spagnolo, avvenuto alle 9:10, non è stato privo di intoppi. Alonso, in pista per dedicarsi alle mappature aerodinamiche grazie a dei sensori montati sulla monoposto, alle 11:29, dopo un po' di giri, ha dovuto abbandonare la vettura in pista per uno stop precauzionale. Poi la F14 T è rientrata ai box su un carroattrezzi. L'inconveniente è stato subito risolto tanto che poi Nando è andato costantemente migliorandosi, arrivando sino all'1'25"495 del pomeriggio. Quando ci si è dedicati soprattutto all'assetto della monoposto di Maranello.

Comincia a preoccupare, invece, la situazione della Red Bull, che in tre giorni ha messo assieme solo 14 giri. Dopo i guai di Vettel, Daniel Ricciardo non è stato in grado di percorrere nemmeno una tornata. Durante il giro di istallazione la RB10 dell'australiano è andata in fumo (problema al retrotreno) e la sua giornata si è difatto conclusa lì, con soli tre giri all'attivo. Guai anche per la Toro Rosso di Jean Eric Vergne che è sceso in pista con un evidente rumore al motore. Le problematiche relative a elettronica e nuovi motori turbo non accennano dunque a placarsi.



ALONSO: "POSSIAMO CRESCERE MOLTO"

"Ora ci attende tanto lavoro, abbiamo un potenziale di crescita molto elevato e questo è un dato positivo". E' la prima impressione della Ferrari F14 T targata Fernando Alonso, che sul circuito di Jerez de la Frontera ha guidato per la prima volta. "E' sempre bello tornare alla guida, soprattutto davanti al tuo pubblico di casa - ha detto il pilota spagnolo - . Erano alcuni mesi che mi mancava, se non per le ore impiegate al simulatore di Maranello, e il riscontro della pista è stato come sempre emozionante".

I TEMPI DELLA TERZA GIORNATA

1. Magnussen (McLaren MP4-29) 1'23"276 - 52 giri

2. Massa (Williams FW36) 1'23"700 +0"424 - 47 giri

3. Hamilton (Mercedes GP W05) 1'23"952 +0"676 - 62 giri

4. Button (McLaren MP4-29) 1'25"030 +1"754 - 40 giri

5. Alonso (Ferrari F14 T) 1'25.495 +2"219 - 58 giri

6. Hulkenberg (Force India VJM07) 1'26"096 +2"820 - 17 giri

7. Vergne (Toro Rosso STR9) 1'29"915 +6"639 - 30 giri

8. Sutil (Sauber C33) 1'30"161 +6"885 - 33 giri

9. Frijns (Caterham CT05) - - 10 giri

10. Chilton (Marussia F1 Team) MR03 - - 5 giri

11. Ricciardo (Red Bull Racing RB10) - - 3 giri