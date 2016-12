CR7 trova un cellulare e... porta a cena la proprietaria e le amiche

"La cattiva notizia è che due giorni fa ho perso il mio cellulare. La buona notizia è che l'ha ritrovato Cristiano Ronaldo. E la notizia ancora migliore è che abbiamo cenato insieme a lui". A scrivere, sul proprio profilo Instagram, è tale Austin Milan, ragazza bionda e dal sorriso dolce che si trovava in vacanza in compagnia di alcune amiche a Las Vegas, proprio come la stella del Real Madrid.