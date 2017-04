Champions, tre esplosioni davanti al bus del Borussia: match rinviato a domani

Il match di Champions league tra Borussia Dortmund e Monaco è stato rinviato dopo che questa sera si sono verificate tre esplosioni, al passaggio del bus dei gialloneri: la partita si disputerà domani alle ore 18.45. In seguito allo scoppio degli ordigni, il difensore Marc Bartra è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Gli altri giocatori sono invece al sicuro nello stadio. Ancora ignote le cause delle esplosioni.