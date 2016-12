Napoli, Benitez: "Meritavamo di vincere, è mancato solo il gol"

16:29 - Benitez non riesce a nascondere la delusione dopo il ko dell'Olimpico: "Dopo aver giocato così è davvero incredibile non aver portato il risultato a casa. Meritavamo di vincere, è mancato solo il gol - ha detto il tecnico del Napoli - Da quello che ho visto sono stupito che la Roma sia lontana da noi 9 punti. Se giochiamo cosi possiamo ancora farcela nelle ultime 9 partite. Degli arbitri non parlo. Ho parlato ai giocatori del mio futuro".

"E' un vero peccato subìre una sconfitta simile - ha proseguito Benitez - Il nostro approccio è stato corretto, abbiamo tenuto la Roma sotto controllo. Se creiamo tante occasioni nette di fronte alla seconda in classifica significa che non c'è divario tra le due squadre. Oggi anche il pareggio ci sarebbe andato stretto. Loro hanno trovato ossigeno con il gol, ma noi abbiamo creato immediatamente l'occasione per il pareggio con Callejon e De Guzman. Nel secondo tempo poi siamo andati in porta 5-6 volte e De Sanctis ha salvato il risultato. Purtroppo ci manca la lucidità nel gestire i momenti della gara, dobbiamo avere più fiducia e determinazione quando c'è da concludere in porta. Adesso abbiamo la Coppa Italia e possiamo conquistare un obiettivo. Poi dobbiamo concentrarci gara dopo gara. Può essere una buona stagione o anche ottima, non lo sappiamo ancora e c'è tutto da giocare sia in Italia che in Europa". Sulla sostituzione di Higuain: "La squadra stava attaccando tantissimo e Zapata aveva la fisicità giusta per giocare nell'ultima parte della gara. Higuain era tornato da un lungo viaggio in Nazionale".