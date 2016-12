Juve, Evra senza limiti: "Dobbiamo vincere in Europa"

10:52 - "In Champions dobbiamo vincere per rispetto della grande storia della società. Ne ho parlato a lungo con Tevez: anche lui non capisce perché negli ultimi anni la Juventus non sia andata avanti in Coppa: forse è stata una questione di carattere e personalità, ma aggiungeremo anche questo". Patrice Evra è sicuro e scommette sui bianconeri. "Non vendo sogni - ha aggiunto il francese - , vivremo la Champions di partita in partita".

"L'inizio con il Malmoe è stato positivo - ha spiegato a JTv, il canale televisivo del club bianconero - , considerando che la prima partita in casa è sempre difficile. Ma io ho molta fiducia in questa squadra, in questo gruppo, che secondo me è un bel mix di giovinezza ed esperienza. Quando parlo di giovinezza parlo anche di giocatori come Coman, che mi ha veramente impressionato. Non lo conoscevo, ha talento e futuro. E' un giovane che ha umiltà, voglia di lavorare e queste sono le caratteristiche di cui hai bisogno. Quando sei giovane la gente ti dice quanto sei forte, che fenomeno sei, però se non hai la testa, puoi avere la tecnica di Cristiano Ronaldo, nel calcio non andrai da nessuna parte. E da quello che ho visto in questi primi mesi la testa ce l'ha. Allora veramente sono contento per lui. Il suo papà mi ha anche dato l'ok di essere duro con lui se lui non ascolta (ride, ndr). Ho avuto l'approvazione dl papà, allora è perfetto".Sabato, intanto, c'è il Milan in campionato: "Una partita difficile. Tutte le partite sono difficili, ma noi siamo la Juve e quando ho firmato con la Juve volevo giocare questo tipo di partite. Allora non vedo l'ora di giocare contro il Milan. Però sarà una partita difficile, giocheranno in casa. Sta a noi far vedere che siamo i campioni e che vogliamo vincere questa partita".