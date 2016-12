Europa League: Paok e Steaua esagerate, Siviglia ok

23:28 - Gol a grappoli nelle partite serali di Europa League. Il Paok Salonicco, nel girone della Fiorentina, travolge 6-1 la Dinamo Minks con tripletta del bomber Atanasiadis; sei reti anche per la Steaua Bucarest contro i danesi dell'Aalborg (tripletta Keseru e doppietta Rusescu). Lo Young Boys, nel gruppo del Napoli, stende 5-0 lo Sloven Bratislava. Spicca poi il poker dell'Everton al Wolfsburg e il 2-0 del Siviglia, detentore del trofeo, al Feyenoord.

Nel gruppo G, oltre al successo del Siviglia, c'è la vittoria dello Standard Liegi, che batte 2-0 i croati del Rijeka. L'Everton fugge nel gruppo H in virtù del 4-1 al Wolfsburg e al contemporaneo 1-1 tra Lille e Krasnodar: ai francesi non basta la rete dell'ex romanista Kjaer. Il girone J vede le squadre dell'Est davanti a tutti: oltre al 6-0 della Steaua Bucarest all'Aalborg c'è il 3-0 della Dinamo Kiev in Portogallo contro il Rio Ave. Infine nel gruppo K il Legia Varsavia piega 1-0 i belgi del Lokeren mentre i turchi del Trabzonspor passano 2-1 in Ucraina col Metalist Kharkiv: vantaggio firmato dall'ex milanista Constant di testa su azione d'angolo mentre la rete partita è di Papadopoulos al 94'.