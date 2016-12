Boosting, il doping naturale e autolesionistico degli atleti paralimpici

Rompersi volontariamente un dito del piede, stritolarsi una parte del corpo paralizzata, effettuare un elettroshock ai testicoli e trattenere l'urina fino a far gonfiare la vescica in maniera spropositata. Queste sono solo alcune delle pratiche del cosiddetto "boosting", una forma di doping naturale e autolesionistico utilizzato da certi atleti paralimpici per rendere le proprie prestazioni sportive migliori durante le gare. Si tratta di una tecnica altamente pericolosa e viene utilizzata da chi ha gravi lesioni al midollo spinale per aumentare pressione sanguigna e battito cardiaco. Il Comitato Paralimpico Internazionale ha deciso di inasprire i controlli a Rio 2016.