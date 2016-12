19 ottobre 2014 Bangkok, va in scena il Mondiale di Bodybuilding Nella città thailandese si disputano i campionati asiatici della disciplina. In gara partecipanti provenienti da oltre 30 Paesi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:16 - Muscoli e olio vanno in scena a Bangkok, in occasione dei Campionati del mondo di body-building. Nella Capitale Thailandese si sono affrontati, a colpi di addominali e quatricipiti, atleti provenienti da circa 30 Paesi asiatici e dagli altri continenti. Uomini e donne hanno esibito i loro corpi statuari per stabilire chi sia il bodybuilder migliore, guarda le foto