Ambrogino d'Oro, la Lega Nord propone la candidatura di Tavecchio

12:32 - Nonostante la sospensione per sei mesi subita dalla Uefa in seguito alla frase razzista su Optì Pobà e i mangiatori di banane, il neopresidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, potrebbe ora ottenere un premio particolarmente importante: l’Ambrogino d’Oro, ovvero la massima riconoscenza civica assegnata ogni 7 dicembre dal Comune di Milano. A lanciare la candidatura non è stata la Lega Calcio, ma la Lega Nord di Matteo Salvini.

In totale le candidature per gli Ambrogini d’Oro sono 129, di cui 59 sono di associazioni e 70 di persone. Tra gli altri nomi, entrambi proposti da Forza Italia, ci sono anche l’ex presidente interista Ernesto Pellegrini e l’ad del Milan Adriano Galliani; e poi Vasco Rossi (anche lui lanciato dalla Lega Nord), Il Giornale (Fi), l'Arcigay (Sel), le Famiglie Arcobaleno (Pd), l’Associazione Vittime della Strada e anche il blog "Il Milanese Imbruttito" (Pd e Fi). Il termine per la presentazione delle domande è scaduto mercoledì alle 12, nei prossimi giorni si riunirà la commissione che deciderà a chi destinare le benemerenze.