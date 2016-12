Serie A, tutte le emozioni della giornata

22:59 - FIORENTINA-ROMA 0-1

La Roma non molla, batte 1-0 la Fiorentina nel posticipo della 34esima giornata, blinda matematicamente il secondo posto, torna a meno 8 dalla Juventus e stabilisce il record di vittorie in un campionato della sua storia (battuti Spalletti e Ranieri). Al Franchi decide una rete di Nainggolan a metà primo tempo, i viola si lamentano per due tocchi di mano dubbi in area giallorossa, ma ora devono guardarsi le spalle, l'Inter è lontana solo due punti.

JUVENTUS-BOLOGNA 1-0

Vittoria che sa di scudetto quella della Juve nel primo dei posticipi del sabato prepasquale. La squadra di Conte aggredisce il Bologna fin dal primo minuto, ma i ragazzi di Ballardini si difendono con ordine e si arriva all'intervallo sullo 0-0. Nel secondo tempo la Juve aumenta la pressione e impegna Curci in almeno due circostanze prima del diagonale di destro di Pogba a metà ripresa, che regala ai bianconeri tre punti d'oro per cucirsi lo scudetto sul petto per il terzo anno consecutivo. Bolgna raggiunto dal Sassuolo a quota 28 punti.



LE PARTITE DEL POMERIGGIO

L'Inter vince 2-0 a Parma (Rolando e Guarin), si conferma al quinto posto in classifica e blinda la zona Europa League, nella quale irrompe il Milan. I rossoneri, infatti, battono 3-0 il Livorno (Balotelli, Taarabt, Pazzini) e agganciano al sesto posto proprio gli emiliani. Il Napoli non va oltre l'1-1 a Udine (Callejon e B. Fernandes) mentre il Verona supera l'Atalanta 2-1 (Donati, Toni, Denis) e scavalca sia il Torino, sia la Lazio, che all'Olimpico di Roma pareggiano 3-3 (Mauri e doppietta di Candreva per i biancocelesti; Kurtic, Tachtsidis e Immobile per i granata). In zona retrocessione, importante successo del Sassuolo contro il Chievo (1-0, decide Berardi) e vittoria del Catania (2-1) contro la Sampdoria (Leto, Bergessio, Okaka). Il Cagliari piega 2-1 il Genoa (De Maio, Sau e Ibarbo).