"Frozen", piccoli eroi per un viaggio epico

17:36 - La Disney lancia per Natale "Frozen - Il Regno di Ghiaccio" commedia d'avventura in 3D, diretta da Chris Buck e Jennifer Lee, nelle sale italiane dal 19 dicembre. Anna, una giovane sognatrice, fa un viaggio in compagnia del coraggioso boscaiolo Kristoff, e della sua fedele renna Sven alla ricerca della sorella Elsa, i cui poteri glaciali hanno intrappolato il regno di Arendelle in un inverno senza fine. In anteprima a Tgcom24 il trailer.

Anna e Kristoff incontreranno sul loro cammino creature fantastiche come i trolls, un buffo pupazzo di neve di nome Olaf, montagne alte come l’Everest e magia dietro ogni angolo, e combatteranno contro tutti gli elementi della natura per salvare il regno dalla distruzione.