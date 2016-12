22 aprile 2014 "Fast and Furious 7", Paul Walker rivive sul set grazie ai suoi fratelli Caleb e Cody faranno da controfigure nel film, che uscirà nel 2015 Tweet google 0 Invia ad un amico

17:45 - Dopo la morte di Paul Walker, saranno i fratelli Caleb e Cody a girare le scene mancanti di "Fast and Furious 7". Vin Diesel, collega e amico di Walker, ha infatti pubblicato su Facebook uno scatto che lo ritrae sul set insieme ai due fratelli. In questi giorni anche la figlia Meadow ha voluto omaggiare attraverso i social il papà scomparso, aprendo l'album di famiglia e condividendo con i fan una tenera fotografia di lei con il padre.

Vin Diesel era molto amico di Paul Walker e quando seppe del tragico incidente si precipitò a Los Angeles per stare vicino alla famiglia dell'attore. "Appena sentii la notizia, lasciai la produzione, presi un aereo e portai la mia famiglia e Michelle a Los Angeles - ha commentato Diesel a margine della foto su Facebook, che lo ritrae insieme ai fratelli - Dopo aver passato del tempo con i suoi fratelli biologici posso dire ai genitori che hanno cresciuto dei ragazzi fantastici".



Anche Meadow, la figlia di Walker, ha voluto ricordare il papà pubblicando su Facebook uno scatto che li ritrae insieme. Per evitare che altre persone si spaccino per lei su internet, il team di Paul Walker ha infatti deciso di creare le fanpage ufficiali della ragazza: "Per combattere i profili falsi che continuamente vengono creati, abbiamo lanciato i tre profili della figlia di Paul. Ogni altro profilo che potete trovare sui social network non è associato a Meadow o Paul".