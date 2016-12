"Animali Fantastici e dove trovarli" , arriva il prequel di Harry Potter

Mercoledì 16, per il conto alla rovescia, in molti cinema verrà anche proiettata la Notte della Magia, una mini maratona con gli ultimi due capitoli della saga, Harry Potter e I Doni della Morte - Parte 1 e 2. Insomma bacchette magiche in posizione per i fan di Harry Potter: ha inizio una nuova era del magico mondo di J.K.Rowling. E anche una nuova saga. Perchè sembra proprio che in programma ci sia persino già un sequel. Alla regia del blockbuster David Yates, che ha diretto gli ultimi quattro film di Harry Potter. Il film segna invece il debutto alla sceneggiatura di J.K. Rowling: questo suo script trae ispirazione dal libro di testo adottato ad Hogwarts Animali Fantastici E Dove Trovarli, scritto dal suo personaggio Newt Scamander.



La storia dalle highlands scozzesi di Hogwarts si trasferisce dall'altra parte dell'Oceano, nel 1926 e nel magico mondo newyorkese. E' qui che arriva il magizoologo Newt Scamander, dopo aver terminato un viaggio in giro per il mondo per cercare e documentare una straordinaria gamma di creature magiche. A New York deve incontrare una persona molto importante al Congresso Magico degli Stati Uniti d'America. Con sé ha una valigetta magica, che ospita migliaia di creature pericolose e i rispettivi habitat. Qualcosa di misterioso però sta seminando la distruzione per le strade della città, rischiando di far uscire allo scoperto la comunità magica dinanzi ai No-Mag (termine americano per Babbani), tra cui i Secondi Salemiani, una fazione di fondamentalisti intenti al loro sradicamento. E il potente ed oscuro mago Gellert Grindelwald, dopo aver scatenato il caos in Europa, è sparito... e ora è introvabile. Scamander mette in moto, suo malgrado, una serie di situazioni molto pericolose. Le creature scappano dalla valigetta, Newt viene inseguito e le relazioni tra il mondo magico e quello non magico vengono fortemente minate creando un clima di paura, sospetti, violenze e tensioni nella comunità di maghi e streghe di New York.



Nel cast anche Katherine Waterston (“Steve Jobs”, “Vizio di forma”) nella parte di Tina; il vincitore del premio Tony Dan Fogler (“The 25th Annual Putnam County Spelling Bee") in quella di Jacob; Alison Sudol (“Dig”, “Transparent”) è la sorella di Tina, Queenie; Ezra Miller (“Un disastro di ragazza”) è Credence; la due volte candidate all’Oscar Samantha Morton (“In America-Il sogno che non c’era”, “Accordi edisaccordi”) nel ruolo di Mary Lou; il premio Oscar Jon Voight (“Tornando a casa”, “Ray Donovan”per la TV) nel ruolo di Henry Shaw, Sr.; Ron Perlman (i film di “Hellboy”) nel ruolo di Gnarlack; Carmen Ejogo (“Selma”) in quello di Seraphina; Jenn Murray (“Brooklyn”) in quello di Chastity; la giovane esordiente Faith Wood-Blagrove in quello di Modesty e Colin Farrell (“True Detective”) in quello di Percival Graves.



Il film riunisce inoltre alcuni dei membri presenti nei film di “Harry Potter”, tra cui il produttore David Heyman, Steve Kloves e Lionel Wigram. “Animali Fantastici e dove trovarli” è stato girato presso i Warner Bros. Studios di Leavesden, usati per un decennio anche per girare i film di “Harry Potter”. Alcune scene sono state girate in esterni a Liverpool, Inghilterra.