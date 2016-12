Star Wars, Mel Brooks lavora a una nuova parodia

Mentre il nuovo capitolo di "Star Wars" registra il record nelle sale Usa incassando 238 milioni di dollari, Mel Brooks pensa a un sequel della parodia di "Balle Spaziali" del 1987. Il regista e attore 89enne sarebbe già al lavoro. A rivelarlo è il sito Nerdist.com che anticipa anche il titolo: "Spaceballs: The Search For More Money". Le riprese dovrebbero cominciare tra qualche giorno, all'inizio del 2016.