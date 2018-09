Venezia 75, si chiude con i samurai del giapponese Tsukamoto

"Zan" di Shinya Tsukamoto racconta il Giappone della metà del XIX secolo, dopo circa 250 anni di pace, i guerrieri samurai si sono impoveriti e di conseguenza, molti lasciano i loro padroni per diventare dei ronin erranti. Mokunoshin Tsuzuki è uno di questi.



Al debutto fuori concorso anche il documentario "Process" di Sergei Loznitsa (che due anni fa aveva portato alla Mostra "Austerlitz", sul turismo di massa nei campi di concentramento), immersione in un grande processo farsa stalinista del 1930, e l'affresco sui giorni della rivoluzione francese "Un peuple et son roi" di Pierre Schoeller, interpretato, tra gli altri, da Olivier Gourmet e Louis Garrel.



Per Venezia Classici viene presentata la versione restaurata del capolavoro di Luchino Visconti "Morte a Venezia", mentre a Sconfini c'è l'extended cut (188 minuti) di "The tree of life" di Terrence Malick.