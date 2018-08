Venezia 75, il meglio del Festival day by day

Ecco giorno per giorno alcuni degli appuntamenti di una edizione la cui offerta è così ricca da richiedere scelte oculate per non rinunciare ai molti film imperdibili.



GIOVEDI' 30 AGOSTO - Previsti due film in concorso e due fuori concorso. Rispettivamente: "Roma" di Alfonso Cuaron e "The Favorite" di Yorgos Lanthimos con Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz e, non in gara, l'atteso documentario italiano "Isis, tomorrow. The lost souls od Mosul" di Francesca Mannocchi e Alessio Romenzi.



VENERDI' 31 AGOSTO - E' la volta di "A star is born" di Bradley Cooper con la regina del pop Lady Gaga (Fuori Concorso), mentre in gara entrano i fratelli Coen in salsa western con "The ballad of Buster Scruggs" con Tim Blake Nelson, James Franco, Liam Neeson e Tom Waits e il regista francese Olivier Assayas con "Doubles vies" con Guillaume Canet e Juliette Binoche. Nello stesso giorno, imperdibile "The other side of the wind" di Orson Welles (Fuori Concorso).



SABATO 1 SETTEMBRE - Arriva il primo dei tre italiani in gara, "Suspiria" di Luca Guadagnino con Dakota Johnson e Tilda Swinton. E sempre in competizione "Frères ennemis" di David Oelhoffen e "Peterloo" di Mike Leigh. Per l'Italia, a Sconfini, scende in campo "Il ragazzo più felice del mondo" di Gipi.



DOMENICA 2 SETTEMBRE - Tra i film in concorso l'italiano Che fare quando il mondo è in fiamme? di Minervini e "The sisters brothers" di Jacques Audiard con Joaquin Phoenix. Mentre fuori gara: LA QUIETUD dell'argentino Pablo Trapero e il nostro "L'amica geniale" di Saverio Costanzo. Infine c'è "Camorra" di Francesco Patierno a Sconfini.



LUNEDI' 3 SETTEMBRE - In concorso viene presentato "At eternity's gate", atteso film di Julian Schnabel dedicato a Van Gogh (interpretato da Willem Dafoe) e "Sunset" di László Nemes. Fuori concorso, "Dragged across concrete" di S. Craig Zahler con Mel Gibson e Vince Vaughn; "El Pepe, una vida suprema" di Emir Kusturica; "A Letter to a friend in Gaza" a "A tramway in Jerusalem", entrambi di Amos Gitai. Per l'Italia a Sconfini, "La profezia dell'armadillo" di Emanuele Scaringi, tratto dalla graphic novel di Zerocalcare.



MARTEDI' 4 SETTEMBRE - Arriva in concorso "Vox Lux" di Brady Corbet con Natalie Portman e Jude Law; "Opera senza autore" di Florian Henckel Von Donnersmarck. "Monrovia, Indiana" del grande documentarista Frederick Wiseman è invece fuori concorso.



MERCOLEDI' 5 SETTEMBRE - In corsa al Lido "22 July" di Paul Greengrass e "Nuestro tiempo" di Carlos Reygadas. Fuori gara il nostro "Les estivants" di Valeria Bruni Tedeschi. Ancora per l'Italia, "Un giorno all'improvviso" di Ciro D'Emilio (Orizzonti) e "Arrivederci Saigon" di Wilma Labate (Sconfini).



GIOVEDI' 6 SETTEMBRE - E' la volta del terzo e ultimo film in corsa per l'Italia, ovvero "Capri-Revolution" di Mario Martone ma è anche il giorno della consegna del premio Jaeger LeCoultre a Zhang Yimou e, a seguire, la proiezione del suo film "Ying", fuori concorso. In gara invece "The nightingale" dell'australiana Jennifer Kent e poi l'attesa cerimonia di premiazione del Leone d'Oro a David Cronenberg.



VENERDI' 7 SETTEMBRE - Ultimo film in concorso, "Zan (Killing)" di Shinya Tsukamoto. Fuori concorso invece il nostro "Una storia senza nome" di Roberto Andò con Micaela Ramazzotti, Renato Carpentieri, Laura Morante e Alessandro Gassmann.



SABATO 8 SETTEMBRE - Chiusura con la Cerimonia di premiazione in Sala Grande e con il film "Driven" di Nick Hamm con Lee Pace, Jason Sudeikis, Judy Greer e Corey Stoll.