Venezia 74, applausi per Del Toro e stasera Leoni alla carriera a Redford e Fonda

Undici anni dopo "Il labirinto del fauno", Guillermo del Toro torna a raccontare una vicenda che unisce fantasia e realtà storica con "The Shape of Water" , presentato in Concorso alla 74/a Mostra del Cinema di Venezia . Il regista messicano, applaudito per il film, svela: "Il modo migliore per raccontare le cose, anche quelle serie, è la favola". ​Protagonisti della giornata saranno Jane Fonda e Robert Redford che riceveranno i Leoni d'oro alla carriera.

"The Shape of Water" ha incantato e fatto sognare critica e pubblico e guarda già di diritto al Palmares veneziano. Nel cast troviamo Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg e Octavia Spencer. Del Toro ha raccontato: "Il film è ambientato nel 1962 ma parla di oggi e affronta temi di grande attualità. Quando si usano slogan come ‘Facciamo di nuovo grande l’America’ ci si riferisce a quell’America lì, piena di promesse e di fiducia nel futuro, ma profondamente sessista, classista e razzista come quella di oggi. Quando Kennedy venne ucciso gli Stati Uniti persero, insieme al sogno di Camelot, l’innocenza. Sono messicano e quindi so cosa vuol dire essere visto come l’altro: questa creatura può essere divina o bestiale a seconda degli occhi di chi la guarda”.



A proposito di fantasia ha rivelato: "Credo che la fantasia sia estremamente politica come genere. Ma il primo atto politico da compiere è quello di scegliere l’amore sulla paura: viviamo in un momento in cui la paura e il cinismo sono usati in modo persuasivo. Ma noi dobbiamo credere nell’amore".



Dopo il Leone d'Oro alla carriera ai due mostri sacri del cinema americano, Jane Fonda e Robert Redford, verrà proiettato fuori concorso "Our Souls at Night", diretto da Ritesh Batra e interpretato dalla coppia riunita a 50 anni da "A piedi nudi nel parco".



Altro appuntamento clou della giornata sarà "Human Flow" dell'artista Ai Weiwei, film in Concorso che fotografa l'attualità e il tema dei rifugiati. Il documentario rappresenta un epico viaggio cinematografico che offre all'ingente migrazione umana di massa di questi tempi una potente espressione visuale.