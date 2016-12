29 agosto 2014 Venezia 71, la stampa applaude il primo film italiano in gara "Anime Nere" La pellicola diretta da Francesco Munzi ruota attorno a tre fratelli vicini alla 'ndrangheta Tweet google 0 Invia ad un amico

08:31 - A Venezia 71 il primo film italiano in gara: "Anime Nere" di Francesco Munzi. E' la storia di tre fratelli, figli di pastori, vicini alla 'ndrangheta. Luigi (Marco Leonardi), il più giovane, è un trafficante di droga. Rocco (Peppino Mazzotta), milanese adottivo, è un imprenditore grazie ai soldi sporchi del primo. Luciano (Fabrizio Ferracane), il più anziano, parla coi morti. Applausi calorosi al termine della proiezione per la stampa.

Leo (Giuseppe Fumo), suo figlio ventenne, è la generazione perduta, senza identità. Dagli avi ha ereditato solo il rancore e il futuro è un treno che per lui sembra già passato. Per una lite banale compie un atto intimidatorio contro un bar protetto dal clan rivale. In qualsiasi altra terra, sarebbe solo una ragazzata. Non in Calabria, tantomeno in Aspromonte. È la scintilla che fa divampare l’incendio. Per Luciano è di nuovo il dramma che si riaffaccia dopo tanti anni dall’uccisione del padre. In una dimensione sospesa tra l’arcaico e il moderno i personaggi si spingono fino agli archetipi della tragedia.



In una terra dove il richiamo delle leggi del sangue e il sentimento della vendetta possono ancora avere la meglio su tutto, prende vita la storia di una famiglia criminale calabrese. Una vicenda che inizia in Olanda, passando per Milano, fino in Calabria, sulle vette dell’Aspromonte, dove tutto ha origine, e fine.



"Ho girato nel paese che la letteratura giudiziaria e giornalistica stigmatizza come uno dei luoghi più mafiosi d'Italia, uno dei centri nevralgici della ‘ndrangheta calabrese: Africo. - spiega il regista - Quando raccontavo che avrei voluto girare lì, tutti mi dissuadevano dal farlo: troppo difficile la materia, troppo inaccessibile, troppo pericoloso. Era un film impossibile. Ho chiesto allo scrittore di Anime Nere , da cui il film è liberamente tratto, Gioacchino Criaco, di aiutarmi. Sono arrivato in Calabria carico di pregiudizi e paure. Ho scoperto una realtà molto complessa e variegata. Ho visto la diffidenza trasformarsi in curiosità e le case aprirsi a noi. Ho mescolato i miei attori con gli africesi, che hanno recitato, lavorato con la troupe. Senza di loro questo film sarebbe stato più povero. Africo ha avuto una storia di criminalità molto dura che però può aiutare a comprendere tante cose del nostro paese. Da Africo si può vedere meglio l’Italia".