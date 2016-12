David Bowie, le sue ceneri saranno deposte in luogo top secret

Sarà difficile per i fan di David Bowie compiere un pellegrinaggio sul luogo della sua sepoltura. Stando a quanto riferisce il Mirror infatti le sue ceneri saranno deposte in un luogo noto solo alla famiglia. Questa sarebbe una delle ultime volontà comunicata da Bowie alla moglie Iman prima di morire. "Come il suo amico Freddie Mercury, David ha deciso che vuole essere ricordato per quanto fatto nella sua vita e non come un monumento".